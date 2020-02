Exclusief voor abonnees Beweegt de jeugd genoeg? 05 februari 2020

Kobe Ilsen (38) zet zijn reis rond de wereld verder in 'Op één'. Hij onderzoekt vanavond of de jeugd nog wel genoeg beweegt en in België blijkt dat problematisch te zijn. Kobe laat zich leiden door een lijst die landen wereldwijd rangschikt op basis van de fysieke activiteit bij jongeren tussen 5 en 19 jaar. Op één staat Slovenië: van alle landen over de hele wereld, beweegt de jeugd hier het meest. Zelfs de rekenles op school gebeurt buiten al heen en weer rennend. Onderaan de lijst staat Zuid-Korea, waar veel jongeren digitaal verslaafd zijn en extreem weinig bewegen.