Bevrijdingscolonne trekt na 75 jaar opnieuw door het land

Na hun passage in het nationaal defilé trekt een colonne van 70 militaire voertuigen later dit jaar door het land om 75 jaar Bevrijding te herdenken. Heel wat steden en gemeenten worden, in volgorde van wanneer het Duitse leger er destijds verdreven werd, aangedaan door het konvooi. Dertig voertuigen van het War Heritage Institute (WHI), dat het Koninklijk Legermuseum in Brussel en een reeks andere militaire sites en musea beheert, trekken van 1 tot en met 13 september onder de noemer 'Bevrijdingscolonne Noord' vanuit Bergen over onder meer Brussel, Breendonk en Antwerpen richting Leopoldsburg. De historische voertuigen worden voorafgegaan door twintig voertuigen die Defensie momenteel nog gebruikt, achteraan rijden twintig WOII-voertuigen van privéverzamelaars. Begin volgend jaar, van 17 tot en met 21 januari, volgt een gelijkaardige rit in de Ardennen. Die 'Bevrijdingscolonne Zuid' trekt vanuit Bastogne naar onder meer Houffalize, Spa en Malmedy, om te eindigen in Elsenborn. Meer info op www.belgiumremembers44-45.be.

