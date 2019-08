Exclusief voor abonnees Bevlekt ontvangen: Zoo van Antwerpen verwelkomt babytapir 21 augustus 2019

De Zoo van Antwerpen heeft afgelopen weekend een Maleise tapir verwelkomd. Het diertje is het derde jong van tapir Nakal en al het achtste dat in de dierentuin geboren wordt. Voor vader Baku is dit zijn eerste baby. Voorlopig is nog niet bekend of het om een vrouwtje of mannetje gaat, daarvoor is een urinestaal nodig. De verzorgers zullen dan hun lijstje opmaken met hun twee favoriete namen. Facebookfans van de Zoo kunnen vervolgens stemmen.

