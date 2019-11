Bevestigd: in Tongerlo hangt een echte Da Vinci DM

07 november 2019

Na intensief onderzoek is een team van internationale kunstwetenschappers er vrij zeker van: Leonardo da Vinci heeft wel degelijk meegeschilderd aan de replica van 'Het Laatste Avondmaal' in de abdij van Tongerlo. Het gezicht van Johannes is "heel waarschijnlijk" van de hand van de meester.

Het schilderij hangt al sinds 1545 in de Antwerpse abdij. Onderzoekers zagen op scans (inzet) dat de neus, ogen en het voorhoofd van Johannes (rechts op schilderij) opvallende gelijkenissen vertoonden met de Mona Lisa, Da Vinci’s bekendste werk. Volgens kunsthistoricus Jean-Pierre Isbouts, die de Da Vinci-hypothese al langer verdedigt, is het zeker dat dit schilderij “in de studio van Leonardo is gemaakt”.