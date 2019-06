Exclusief voor abonnees Beverly Hills verbiedt verkoop van tabak 06 juni 2019

Rokers in Beverly Hills zullen binnenkort wat meer moeite moeten doen om aan hun gerief te geraken. De gemeenteraad van de Amerikaanse stad heeft de verkoop van alle soorten tabak verboden. Beverly Hills is zo de eerste stad in de VS die de verkoop van sigaretten, sigaren, pijptabak, pruimtabak én elektronische sigaretten bant. Enkel hotels en bestaande sigarenzaken krijgen een uitzondering. Het verbod gaat wel pas in vanaf 2021. Volgens de stad strookt de verkoop niet langer met het imago van Beverly Hills als "gezonde stad".