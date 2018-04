Bever, zeehond en meivis aan opmars bezig in Schelde 17 april 2018

00u00 0

De natuur in de Schelde doet het almaar beter. De bever, zeehond en meivis zijn volop aan een opmars bezig, zo blijkt uit cijfers van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). "De bever en zeehond zijn al een paar jaar vertegenwoordigd in de Schelderegio, maar hun aantal blijft maar stijgen", zegt Schauvliege. "Dat is onder andere te danken aan een betere waterkwaliteit en de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden." Terwijl het aantal bevers rond de Schelde in 2012 nog geschat werd op 32, waren dat er vorig jaar al 248. Er zijn meer dan twintig plaatsen waar de diertjes vertoeven. Ook het aantal van de fint, of meivis, blijft toenemen. En terwijl er in 2010 maar acht zeehonden in de Schelde waren, zijn dat er intussen meer dan zestig. (DND)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN