Bevende Hardy kan met moeite zijn naam zeggen 10 februari 2018

Renaud Hardy (55) maakte gisteren een belabberde indruk op de samenstelling van de volksjury voor zijn assisenproces, dat op maandag 19 februari start in Tongeren. De Mechelaar sleepte zich tot in de beschuldigdenbank, beefde fel toen hij naar de micro greep en leek niet eens zijn naam te kunnen zeggen of te vertellen in welke gevangenis hij verblijft. "Sorry, ik heb geen coördinatie." Hardy lijdt aan parkinson. Sinds zijn arrestatie in september 2015 is hij fel afgetakeld - of doet hij minstens alsof. Terwijl zeven mannen en vijf vrouwen gisteren aangeduid werden om straks te oordelen over zijn misdaden, sloot Hardy de ogen. Hij staat terecht voor twee moorden op vrouwen die hij martelde en verkrachtte - de oudste was 82. Hardy probeerde daarnaast ook zijn vroegere buurvrouw en actrice Veerle Eyckermans (55) én een vrouw die hij niet kende te vermoorden. De psychiaters die hem onderzochten, omschrijven Hardy als een sadistische seksuele seriedoder. Het proces zal wellicht drie weken duren.

HLN