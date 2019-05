Exclusief voor abonnees Beveiligingsexpert leert Crombez een Facebook-lesje 22 mei 2019

00u00 0

Staat u nog weleens stil bij oude Facebookposts? "De meeste mensen niet. En da's onverstandig", zegt computerveiligheidsspecialist Nico Cool. Om dat aan te tonen, saboteerde hij een bericht dat sp.a-kopman John Crombez in 2016 op zijn Facebookpagina plaatste. Hij deelde toen een link naar 'bewegenvoorelkaar.be', de website van een vzw die een wandeling organiseerde om geld in te zamelen voor kinderen met de ziekte van Lyme. Drie jaar later bestaat die website niet meer. Cool merkte dat op en kocht de domeinnaam voor 9 euro. Hij veranderde de inhoud van de site naar die van het extreemrechtse online satireblad 't Scheldt. Op de homepage regent het gezichtjes van John Crombez. Het grote hoofdartikel gaat over het pensioendebat tussen hem en Bart De Wever (N-VA). "Dit is nu een mopje", zegt Cool. "Maar het kan serieuzere gevolgen hebben. Iemand van slechte wil kan het doen uitschijnen alsof je louche links deelt. Probeer achteraf maar eens te ontkennen dat jij die links geplaatst hebt."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis