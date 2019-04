Exclusief voor abonnees Beveiliging koningshuis kost 42.280 euro per dag 03 april 2019

00u00 0

Het kost 42.280 euro per dag om de leden van de koninklijke familie te beveiligen. Agenten van de federale politie waren vorig jaar 254.000 uur bezig met deze opdracht. Alleen al voor de persoonsbescherming van de koning en zijn familie tijdens hun verplaatsingen werden 98.000 werkuren door agenten geregistreerd, of 268 uren per dag.