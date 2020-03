Exclusief voor abonnees Bevallen vrouwen willen zo snel mogelijk naar huis 21 maart 2020

De schrik voor het coronavirus zit er ook bij jonge moeders goed in. Pas bevallen vrouwen verlaten de kraamkliniek sneller dan normaal - indien medisch mogelijk zelfs al na één nacht, waar dat na de eerstgeborene doorgaans drie dagen is. Uit angst voor het coronavirus zijn ze liever thuis dan in een ziekenhuis. Zonder bezoek van de trotse grootouders of broers en zusjes is het ook erg stil op de materniteit.

