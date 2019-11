Exclusief voor abonnees Beuseling (Groen) pleit voor afschermen privacygegevens bij aanvraag werfzone 30 november 2019

In het kader van de bescherming van persoonsgegevens opperde gemeenteraadslid Marc Beuseling (Groen) het voorstel om het document voor de aanvraag van de inname van openbaar domein te herbekijken. De goedgekeurde aanvraag moet uitgehangen worden aan de werfzone, maar Beuseling merkt op dat daarop de persoonlijke gegevens, zoals het telefoonnummer en het rijksregisternummer van de aanvrager staan af te lezen. Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld) erkent het probleem en zegt dat de stedelijke diensten het euvel zullen aanpakken. In de toekomst schakelt de stad ook over op een digitale aanvraag van de inname van openbaar domein. (YDS)