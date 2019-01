Beurzen opnieuw onderuit 04 januari 2019

00u00 0

Voor de tweede dag op rij doken de Europese en Amerikaanse beurzen in het rood. Amsterdam, Frankfurt en Parijs verloren meer dan 1%, Londen beperkte de schade tot 0,4%. En Brussel moest slechts 0,05% toegeven. De Bel20-index bevat amper technologie-aandelen en dat maakt de index minder gevoelig voor de uitschuiver van Apple en de technologiesector. In de VS liepen de verliezen hoger op. Zowel de Dow Jones als de Nasdaq vielen met circa 1,7% terug. Behalve Apple haalde ook een forse daling van het ondernemersvertrouwen Wall Street onderuit. De PMI-index, die de temperatuur bij de aankoopmanagers peilt, zakte afgelopen maand in de VS met 5,2 punten terug tot 54,1 punten. Dat is het laagste peil sinds november 2016. (FrD)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN