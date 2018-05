Beurzen krabbelen recht na Italiaanse uitgifte 31 mei 2018

00u00 0

De Europese beurzen hebben zich gisteren deels hersteld van de uitschuivers van de afgelopen dagen. De Bel20-index in Brussel won 0,64%. Het feit dat de Italiaanse staat met succes 5,57 miljard euro aan staatsobligaties heeft verkocht, leidde tot opluchting bij de beleggers. De Italiaanse overheid moest wel flink meer rente ophoesten om zijn obligaties te slijten. Zo steeg de rente op 5-jarige obligaties van 0,56% naar 2,32%, voor 10-jarige obligaties kwam de rente uit op 2% tegenover 0,23% bij de vorige uitgifte. Toch is de onrust daarmee niet gestild, stelt vermogensbeheerder Candriam. "We denken dat het zicht op de toestand nog een tijdlang onduidelijk zal blijven, minstens tot een nieuwe regering is gevormd. In tussentijd zullen de markten volatiel blijven", klinkt het. De vermogensbeheerder raadt beleggers dan ook aan om weg te blijven van Italiaanse obligaties en aandelen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN