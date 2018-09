Beurswaakhond waarschuwt voor fraude met bitcoins 05 september 2018

00u00 0

De financiële waakhond FSMA stuurt een nieuwe waarschuwing uit voor oplichters die beleggers warm maken voor cryptomunten, zoals de bitcoin. De FSMA heeft in totaal 78 sites opgelijst met aanwijzingen van fraude. Het is al de derde maal dat de lijst wordt geactualiseerd. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ontving al zo'n tweehonderd meldingen van consumenten die zijn opgelicht, sommige beleggers voor honderdduizenden euro's. De waakhond heeft weet van 3 miljoen euro fraude, wat maar het topje van de ijsberg zou zijn. "Cryptomunten zijn dé hype van het jaar. Ook oplichters weten dat. Zij lokken u online in de val met valse munten en grote winsten. Daarna gaan zij er met uw geld vandoor. Zo eenvoudig is het", waarschuwt de FSMA.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN