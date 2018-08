Beurswaakhond dagvaardt Tesla voor tweet Elon Musk 16 augustus 2018

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft een dagvaarding gestuurd naar Tesla over de tweet van topman Elon Musk vorige week. Daarin maakte hij bekend dat hij het bedrijf van de beurs wilde halen en de financiering daarvoor zelfs al rond was. De beurswaakhond startte volgens de nieuwszender 'Fox' een formeel onderzoek omdat Musk mogelijk de beursregels overtrad. Als zijn opmerking over de financiering niet volledig klopt, maakte hij zich immers schuldig aan fraude en koersmanipulatie. Intussen richtte de bestuursraad van de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens een speciaal comité op dat het voorstel van Musk moet evalueren. Dat bewijst dat het idee serieus genomen wordt, hoewel er nog geen formeel voorstel op tafel ligt. In het comité zetelen drie onafhankelijke bestuurders: Brad Buss, Robyn Denholm en Linda Johnson Rice. Musk zorgde vorige week voor heel wat opschudding toen hij in een argeloze tweet de privatisering van Tesla aankondigde. In een blogpost liet hij later verstaan dat het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië hem daarin wou steunen. Gisteren schaarde ook het Aziatische hedgefonds QQQ Capital Fund zich achter die plannen.

