Beurskenners 15 november 2018

In 2010 kocht ik op de boekenbeurs van Antwerpen het boek van Paul D'Hoore en liet het tekenen.Ik vroeg hem welk aandeel het goed zou doen in de loop van 2011. Hij gaf de hint Nyrstar te kopen, onder de 10 euro. Dus ik kocht dit aandeel in de loop van 2011 aan 9,45 euro. Niet panikeren en bijhouden, zegden analisten toen het aandeel daalde in waarde. Nu is het nog 0,64 euro waard. Mijn conclusie? Luister naar je eigen gevoel en neem geen grote risico's. Ook beurskenners kunnen niets voorspellen.

Johan Germonpré, Mesen

