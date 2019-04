Exclusief voor abonnees Beursaanvraag Uber, dat mikt op waarde van 90 à 100 miljard 12 april 2019

Uber Technologies, het bedrijf achter de populaire taxi-app, heeft zijn langverwachte aanvraag ingediend voor een notering aan de New York Stock Exchange (NYSE). Het aandeel zal op Wall Street verhandeld worden onder het beurssymbool UBER. Het zou gaan om een van de grootste beursgangen van een Amerikaans technologiebedrijf ooit. Het in San Francisco gevestigde Uber zou bij zijn beursgang mikken op een bedrijfswaarde van 90 tot 100 miljard dollar. De eerste notering wordt in mei verwacht. Hoeveel aandelen er zullen worden uitgegeven en aan welke prijs is niet bekendgemaakt. 'The Wall Street Journal' denkt dat Uber tegen 48 à 55 dollar naar de beurs gaat.

