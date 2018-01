BEURS Wonen en meer 27 januari 2018

Vanaf vandaag tot en met 4 februari kunnen (ver)bouwers zich in de Mechelse Nekkerhal bij meer dan 200 exposanten laten verleiden door slimme domotica, trendy keukens en badkamers, energiezuinige bouwprocédés, stemmige verlichting en uitgebreide interieurcollecties. De beurs Wonen biedt niet alleen de jongste trends in bouwmaterialen, -producten en -technieken, maar je vindt er ook de vakmensen en specialisten die ze kunnen installeren. Van bakstenen, hout en parket over trappen, badkamers en keukens tot verwarming en elektrische installaties. (BCW)