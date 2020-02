Exclusief voor abonnees Betty wil met nieuwe single elke feesttent op z'n kop zetten 03 februari 2020

Twintig jaar nadat Betty (43) Vlaanderens bekendste slagersvrouw werd dankzij de eerste editie van 'Big Brother', is ze helemaal terug. Afgelopen weekend lanceerde ze met 'Ik doe de deur dicht' een nieuwe single. Het feestnummer zal het ongetwijfeld goed doen tijdens carnaval. En daar blijft het niet bij, want er is al een duet in de maak. De blondine wil weer iedere tent en feestzaal op zijn kop zetten, net zoals vroeger. In het begin van deze eeuw scoorde Betty al enkele hits, zoals 'Come To Me' en 'Gek op jou'. De voorbije zes jaar bleef ze weg uit de schijnwerpers, maar vorig jaar trad Betty op tijdens Kamping Kitsch Club. En dat smaakte duidelijk naar meer.

