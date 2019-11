Exclusief voor abonnees Bettiol vindt laag prijzengeld voor vrouwen een schande Koers kort 20 november 2019

00u00 0

Alberto Bettiol (26), winnaar van de Ronde van Vlaanderen dit jaar, breekt in La Gazzetta dello Sport een lans voor zijn vrouwelijke collega's. De Italiaan vindt het prijzengeld bij de dames "een schande". De Italiaan deelde het podium in Oudenaarde met Marta Bastianelli (32), zijn landgenote die won bij de vrouwen. Hij kreeg 20.000 euro voor zijn zege, terwijl zij het moest stellen met 1.265 euro. Dat voelde niet juist. "Het is gewoon oneerlijk", aldus Bettiol. "Zij heeft even hard afgezien als ik, misschien nog harder."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu