Exclusief voor abonnees Bettiol (4de): "Mooi om te sprinten met deze kampioenen" 30 maart 2019

De vierde plaats deed deugd voor de Italiaan Alberto Bettiol van EF Education First. Uit de lucht komt het zeker niet vallen na zijn goede Tirreno-Adriatico, maar het staat wel in contrast met 2018, toen hij als ploegmaat van Greg Van Avermaet de verwachtingen niet kon inlossen. "Ik ondervond vorig jaar veel hinder van twee crashes, dan heb ik ook een beetje 'een schrik gepakt' in het peloton", aldus Bettiol. Gisteren knapte hij zijn deel van het werk op in de achtervolging op Jungels: "Ik had een goede dag. Op de Paterberg zat ik een beetje achterop, maar dan heb ik mijn benen gebruikt. Op de Tiegemberg maakte Van Avermaet indruk. De ploegdirecteur vroeg me in de buurt van Stybar te blijven. In de sprint was hij frisser. Maar ik vind het positief dat ik met deze kampioenen heb kunnen meesprinten." (BF)

