Betsema positief bevonden

Denise Betsema ontkent dat ze doping heeft gebruikt. Haar ploeg Marlux-Bingoal zet de Nederlandse veldrijdster voorlopig wel op non-actief, nadat de UCI gisteren gemeld had ze positief testte op anabole steroïden na de Wereldbekermanche in Hoogerheide op 27 januari. "Wat een nachtmerrie is dit", reageerde Betsema op Instagram. "Om met de deur in huis te vallen: ik heb nooit verboden middelen gebruikt en ben het gehele jaar verder nooit positief getest. We zijn echt verbijsterd. Er is nooit een haar op mijn hoofd geweest dat eraan denkt vals te spelen. Dit moet een oorzaak hebben, maar die ken ik momenteel nog niet. Daar gaan we nu naar op zoek." Marlux-Bingoal zet Betsema "in afwachting van het resultaat van het B-staal en het verdere verloop van de UCI-procedure" op non-actief. De 26-jarige Nederlandse brak het voorbije veldritseizoen helemaal door met liefst vijftien overwinningen. Op het WK in het Deense Bogense werd ze vierde. Betsema verlengde eind februari pas haar overeenkomst bij Marlux-Bingoal tot eind 2023. (XC)

