Betsema niet geselecteerd voor WK 27 januari 2020

Denise Betsema zal zaterdag niet deelnemen aan het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf. Bondscoach Gerben de Knegt wil rust rond zijn WK-ploeg en vreest dat een selectie van Betsema voor veel aandacht zou kunnen zorgen. De Nederlandse zegt bij het AD de beslissing te begrijpen. "Ik respecteer de keuze, want de Nederlandse vrouwen hebben zich al het hele seizoen bewezen." Betsema werd zaterdag knap tweede bij haar comeback in de Kasteelcross van Zonnebeke. (XC)

