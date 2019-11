Exclusief voor abonnees Betrokken en regenachtig HET WEER 06 november 2019

00u00 0

Deze ochtend is het overal mistig en grijs. Er valt ook wat lichte regen in West-Vlaanderen. Die trekt dieper het binnenland in, maar meer dan een millimeter regen zal er niet vallen. Het blijft wel de hele tijd betrokken. In de loop van de namiddag wordt het dan droger vanaf de kust, met hooguit een paar kleine opklaringen. Er staat een zwakke westenwind en de maxima klimmen naar waarden tussen 7 en 11 graden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu

Meer over Nederland

Maxima

West-Vlaanderen

weer