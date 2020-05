Exclusief voor abonnees Betrapte inbrekers proberen via dak aan politie te ontkomen 22 mei 2020

Een getuige verwittigde dinsdagnacht de politie omdat hij zag hoe twee mannen de deur van een bakkerij in de Kasteelpleinstraat forceerden en de zaak binnengingen. De politie was meteen ter plaatse. Er werd nazicht gedaan in de winkel en vastgesteld dat de twee verdachten via een dakraam probeerden te ontkomen.

