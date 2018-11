Betrapte chauffeur rijdt tweede keer voorbij zelfde alcoholcontrole 05 november 2018

Een dronken bestuurder is dit weekend in Antwerpen twee keer voorbij dezelfde alcoholcontrole gereden. De man blies de eerste keer positief en kreeg een rijverbod van zes uur opgelegd. Niet alleen besloot hij dit aan z'n laars te lappen, hij slaagde er ook in om zich nogmaals te laten betrappen op dezelfde plek. Zijn rijverbod werd onmiddellijk verlengd met vijftien dagen. De Antwerpse verkeerspolitie hield in de nacht van zaterdag op zondag alcohol- en drugscontroles in de districten Ekeren en Merksem. Van de 849 gecheckte bestuurders hadden er 10 te veel gedronken en verloren er 6 hun rijbewijs omdat ze onder invloed waren van verdovende middelen. (BSB)