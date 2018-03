Betrapt! Naya is gefilmd in Limburgs bos 28 maart 2018

00u00 0

Al drie maanden loopt wolvin Naya rond in de buurt van het militaire domein in Leopoldsburg, maar nu zijn er voor het eerst bewegende beelden van haar opgedoken. In de nacht van maandag op dinsdag liet de viervoeter zich tussen 4 en 5 uur filmen in Bosland, een avonturenbos in Hechtel-Eksel op enkele kilometers van het militaire domein. De beelden werden gemaakt door een wilddetectiecamera van Agentschap Natuur en Bos. Het fragment duurt 13 seconden. De organisatie welkomwolf.be bevestigt dat het effectief Naya is die in beeld komt. "Je ziet zelfs haar halsband", klinkt het. (MMM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN