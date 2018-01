Betrapt met 3 promille en 4 kinderen op achterbank 27 januari 2018

00u00 0

Een dertiger uit de buurt van Leuven is tijdens een verkeerscontrole achter het stuur van zijn wagen betrapt met meer dan 3 promille alcohol, oftewel minstens 15 pinten bier, in zijn bloed. Zijn vier jonge kinderen zaten op de achterbank, waar maar plaats was voor drie. Geen van hen droeg een gordel. De man moest zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen inleveren. Even later haalde z'n vrouw hem en de kinderen op. Hij mag een fikse boete verwachten. (ADPW)