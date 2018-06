Betrapt met 2,67 promille achter stuur, "na euthanasie vriendin" 12 juni 2018

Een vijftiger uit Alveringem heeft 4.800 euro boete, waarvan 3.200 euro effectief, en 90 dagen rijverbod gekregen nadat hij opnieuw betrapt werd op dronken rijden. G.V. blies vorig jaar 2,67 promille - omgerekend zo'n 19 pinten in 5 uur tijd - en dat terwijl hij al enkele malen eerder veroordeeld werd wegens rijden onder invloed. "Het was toen een moeilijke periode", was de uitleg bij de rechter. "De dag dat ik betrapt ben, had een vriendin net euthanasie gekregen. Ik had enkele uren bij haar doorgebracht. Daarbij werd ook alcohol gedronken. Kort daarna is ze overleden." De rechter kon geen lichtere straf opleggen. (JHM)