Betrapt met 183 km/u waar 90 mag 13 augustus 2019

Tijdens een snelheidscontrole van de Gentse politie liep zondag liefst 18% tegen de lamp. Van de 2.539 gecontroleerde bestuurders reden er 459 te snel. Twee laagvliegers werden ook aan het dubbele van de toegelaten snelheid geflitst. Op de Industrieweg richting Buitenring Drongen mag je 90kilometer per uur rijden, maar één chauffeur werd betrapt toen hij er liefst 183 deed. In de Gasmeterlaan, waar je maximum 50 kilometer per uur mag, werd een andere snelheidsduivel gevat met 119 kilometer per uur. Van elf bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. (DJG)