Betonstop stemt pessimistisch 07 april 2018

Wie jonger is dan 34 jaar ziet de kwaliteit van zijn leefomgeving somber in. Dat toont een bevraging van Reynaers Aluminium aan. Kleiner en dichter bij elkaar wonen in dorpskernen en stedelijke omgevingen is voor deze groep, die vaak nog geen eigen woning heeft, een weinig aantrekkelijk vooruitzicht. De aangekondigde betonstop versterkt dat pessimisme. Deze bekommernis staat haaks op het opzet van de betonstop, die de leefbaarheid van onze buurten net wil vergroten. Eén op de vijf Belgen begrijpt echter niet goed de betekenis en doelstelling ervan. 84% maakt zich ook zorgen over de hoge energiekosten, 80% over de mobiliteitsproblemen (80%), 78% over de verdwijnende groene ruimtes en 72% over de stijgende woningprijzen. (BCW)

HLN