Betonstop op de lange baan ISOLDE VAN DEN EYNDE

02 maart 2019

00u00 0 De Krant De Vlaamse regering krijgt de befaamde betonstop niet meer goedgekeurd. De Raad van State heeft juridische bezwaren en minister-president Geert Bourgeois (N-VA) wil vermijden dat er problemen opduiken. De ambitie om vanaf 2040 geen open ruimte meer aan te snijden, wordt een zaak voor de volgende regering.

"De betonstop wordt gerealiseerd vóór de verkiezingen." Dat verkondigde Koen Van den Heuvel (CD&V) nadat hij partijgenote Joke Schauvliege was opgevolgd als Vlaams minister van Omgeving. Hij vangt echter bot. De Raad van State is van oordeel dat er een milieueffectenrapport (MER) nodig is voor twee decreten die gekoppeld zijn aan de betonstop. Het gaat om het bosdecreet en het decreet over woonreservegebieden - dat zijn onbebouwde zones die in het kader van de betonstop straks geen dienst meer kunnen doen als bouwgrond. Omdat zo'n MER nodig is, raken deze twee dossiers niet meer goedgekeurd voor de verkiezingen van 26 mei. En dus wordt de betonstop overgeheveld naar de volgende Vlaamse regering. "Ik heb gedaan wat moest", reageert Van den Heuvel. "We hebben geen tijd verloren, maar de regering heeft gekozen voor een solide juridische basis. Als we het advies niet volgen, is de kans groot dat het decreet daarna vernietigd wordt."

De linkse oppositie schiet met scherp. Sp.a-parlementslid Bruno Tobback heeft het over een "betonflop". Volgens hem zijn de teksten veel te laat naar de Raad van State gestuurd. "Dat had drie jaar geleden al moeten gebeuren, toen het plan werd voorgesteld." Ook Groen is niet te spreken over het uitstel. "Deze regering is over de hele lijn gebuisd voor het klimaat- en natuurbeleid." Bij aankondiging van de betonstop werd in Vlaanderen elke dag 6 hectare openbare ruimte volgebouwd. Dat moest tegen 2025 teruggedrongen worden tot 3 hectare en tegen 2040 tot 0. In realiteit is de bouwwoede sindsdien aangewakkerd tot 7,3 hectare per dag.