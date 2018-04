Betonblokken voor 22 stations tegen terreur 13 april 2018

Vervoersmaatschappij NMBS heeft aan 22 stations in België betonblokken geplaatst in de strijd tegen terreur. Onder andere de drie grote stations in Brussel zijn vanaf nu extra beschermd. "Dit is een preventieve ingreep", zegt woordvoerder Bart Crols. Bij de NMBS benadrukken ze expliciet dat de ingreep niet betekent dat de dreiging in en rond de stations is gestegen. "Het is enkel de bedoeling om de toegang tot stations en de pleinen te bemoeilijken met enkele incidenten wereldwijd in het achterhoofd", aldus Crols. "Een specifieke aanleiding is er zeker niet. Het plan lag al een tijdje op tafel en past binnen het kader van de beveiligingsmaatregelen." Concreet moeten de blokken voorkomen dat een truck of wagen in een groot station kan binnenrijden. Reizigers schrikken dus best niet als ze binnenkort een betonblok tegenkomen in pakweg Brugge of Oostende. (MMB)

