Betogers uiteengedreven om te poseren met bijbel

03 juni 2020

00u00 0

Enkele minuten nadat president Trump een groep betogers met geweld had laten uiteendrijven om zo de avondklok en de militaire steun aan te kondigen, stak hij bij de St. John's Church in Washington een bijbel in de lucht. Trump verkondigde vervolgens dat hij zijn land veilig zou houden. Die publiciteitsstunt valt in heel slechte aarde. De burgemeester van Washington spreekt van "een schande", de bisschop van de kerk is "woedend en sprakeloos".

