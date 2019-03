Exclusief voor abonnees Betogers kramen tenten nabij Wetstraat op 27 maart 2019

De zowat 300 klimaatactivisten die sinds zondag de Wetstraat en later het Troonplein met tentjes bezetten, hebben hun 'Camping Klimaat' opgekraamd. De betogers, onder wie Anuna De Wever en Kyra Gantois, eisten een grondwetswijziging voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Ze slaagden deels in hun opzet: gisteren stemde de bevoegde Kamercommissie ermee in om grondwetsartikel 7bis aan te passen. In een extra paragraaf zouden overheden zich engageren voor een doeltreffend klimaatbeleid. Toch juichen de klimaatactivisten maar beter niet te vroeg: morgen zal de plenaire Kamer stemmen over de grondwetswijziging. Om goedgekeurd te worden, is een tweederdemeerderheid nodig. Maar N-VA, CD&V, Open Vld, Vlaams Belang en Vuye & Wouters lieten al weten tegen te zullen stemmen, zodat een tweederdemeerderheid er niet in zit.

