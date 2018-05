Betogers in Brussel 17 mei 2018

00u00 0

Gewone man was aan het werk

Het waren weer vooral mensen met een postje aan de staat die opstapten in de pensioenbetoging en een klagen over zware beroepen. De gewone werkman was aan het werk. En een vraagje voor de sp.a en de PS: zouden zij de pensioenleeftijd terug verlagen, mochten ze na de verkiezingen aan de macht komen?

Jos Smets

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN