Exclusief voor abonnees Betogers Hongkong zetten metrostation onder water 02 september 2019

00u00 0

Het was opnieuw een erg onrustig weekend in Hongkong. Gisteren lieten betogers een metrostation onder water lopen met brandslangen. Ze spoten ook graffiti op de muren. Eerder op de dag werd de internationale luchthaven een tijdje gebarricadeerd. Ook zaterdag liepen demonstraties uit op een gewelddadige confrontatie met de politie. Die spoot met blauw gekleurd water naar de betogers zodat de demonstranten achteraf makkelijker op te pakken waren. Ook in de nacht van zaterdag op zondag gooiden betogers nog met brandbommen en stenen naar de politie. Tientallen demonstranten werden opgepakt.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Hongkong

China