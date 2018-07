Betogers al iets minder boos op Trump 09 juli 2018

Trokken er tegen de komst van Donald Trump vorig jaar nog 9.000 betogers door de straten van Brussel, dan waren dat er eergisteren nog 'maar' 1.400. De manifestatie tegen zijn aanwezigheid op de NAVO-top van 11 en 12 juli werd georganiseerd door het platform 'Trump Not Welcome'. "De Amerikaanse president staat symbool voor de oorlogspolitiek", klinkt het. "Met de manifesatie willen we aantonen dat we absoluut niet akkoord gaan met het beleid van de NAVO en Trump. Ze duwen ons in een zeer militaire richting, want ze vragen aan verschillende landen om hun defensiebudget op te krikken. Wij zijn van mening dat dat geld beter geïnvesteerd kan worden in andere zaken, zoals de armoedebestrijding en een humaan opvangbeleid. Wij willen bruggen bouwen, geen muren." Maar liefst 70 organisaties namen deel aan de manifestatie, waaronder 11.11.11. en Amnesty

