Betis meest concreet voor Dendoncker 15 juni 2018

Ondanks een bleek seizoen blijven Europese clubs interesse tonen in Leander Dendoncker. Deze week raakte bekend dat het Franse Lyon - gekend om zijn jeugdwerking - de prestaties van de Rode Duivel op de voet volgt, maar binnen de club bestaat er verdeeldheid over de Belg. Trainer Bruno Génésio zou niet wild lopen van de Anderlechtspeler. De meest concrete interesse voor Dendoncker komt momenteel uit Spanje en meer bepaald van Betis Sevilla. Daar staat hij met stip genoteerd en kijkt men uit naar zijn speeltijd op het WK in Rusland. De oorspronkelijke clausule in Dendonckers contract, die zegt dat hij voor 20 miljoen weg mag en Atlético Madrid een recht van voorkoop heeft, is intussen al een tijdje vervallen. De transferprijs zal dus merkelijk lager liggen. (MJR)

