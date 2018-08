Beter zelf van genieten, dus We krijgen ons huisje in Spanje moeilijker verhuurd 16 augustus 2018

00u00 0

Belgen met een vakantiewoning in Spanje hebben het steeds lastiger om hun eigendom verhuurd te krijgen in de periodes dat ze er zelf niet met vakantie zijn. Vorig jaar is de bezettingsgraad van huisjes en appartementen met ruim 3% gedaald, voor het eerst in vijf jaar tijd. De concurrentie van de hotels - die wel meer volk lokten - en platformen zoals Airbnb hebben de daling mee in de hand gewerkt. "Bepaalde regio's experimenteren zelfs met een verhuurstop, zodat het de komende jaren mogelijk nog moeilijker zal worden", klinkt het bij Azull, de Belgische marktleider in Spaans vastgoed. Die maatregel is bijvoorbeeld al in Mallorca van kracht. (JEW)