Beter weer, maar gelukkig geen koppenlopen in de Blaarmeersen 06 april 2020

Ondanks het goede weer, is het dit weekend rustig gebleven in de Blaarmeersen. Omwille van de zon en de hogere temperaturen, was er angst dat de Gentenaren massaal zouden buitenkomen. Daarom was er politie aanwezig in het park, om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt.

