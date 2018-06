Beter samenwerken 11 juni 2018

In zijn column maakte Rik Torfs een eigen interpretatie van de studie over te vergaande zorg op de afdelingen Intensieve Zorg. Jammer, daarmee twijfelt hij aan wat voor 526 zorgverleners op 13 afdelingen Intensieve Zorg in Vlaanderen en Brussel dagelijkse realiteit is. Op 8 van de 13 afdelingen durft 75% van de zorgverleners aangeven dat ze als team onvoldoende stilstaan bij de kwaliteit van zorg die ze leveren. 63% zegt dat er te weinig formeel overleg is tussen artsen en verpleegkundigen. En wanneer het team dan toch overlegt, geeft 75% aan dat het niet leidt tot een goede reflectie en duidelijke afspraken. 66% zegt dat er voor constructieve feedback geen plaats is. 67% betreurt dat beslissingen over eindeleven vaak uitgesteld worden en 91% maakt het regelmatig mee dat patiënten te vergaande zorg krijgen. Deze cijfers zijn bij de hoogste in Europa. We moeten deze resultaten ernstig nemen. Twijfelen aan zorgverleners die 24/24 en 7/7 instaan voor de zorg voor de meest kwetsbare patiënten, is hier niet op zijn plaats. Hoe slechter het klimaat op de afdeling Intensieve Zorg, hoe langer artsen de beslissing over eindeleven uitstellen. En hoe langer de focus puur op behandeling blijft, hoe minder we kunnen focussen op echte zorg. De studie bewijst wel degelijk dat artsen op deze afdelingen geen beslissingen (durven of mogen) nemen. Het is voor artsen in Zweden of Denemarken even moeilijk om eindelevenbeslissingen te nemen als voor artsen in Vlaanderen. Wat het voor hen misschien gemakkelijker maakt, is hun nederigheid. Ze beseffen dat als ze echt willen zorgen voor de patiënt, ze dan ook moeten openstaan voor de insteek en feedback van andere zorgverleners, naast die van de patiënt en zijn familie. Dit was de enige echte conclusie van de studie. Ik hoop dat Rik Torfs niks heeft tegen een betere samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners.

Prof. Dr. Dominique Benoit Diensthoofd Intensieve Zorg, UZ Gent

