Like a boss: Tom Waes was dit jaar baas over ons tv-scherm, met twee schavotjes in de top 3 van best bekeken programma's. Het eerste: 'Reizen Waes Europa', een naam die je zou verwachten op de betere touringcar, maar die vooral een keurmerk blijkt op televisie. Kniediep in de sneeuw, met modderspatten onder een douche, achterin bij dolle taxichauffeurs ("Allez, mannen!"): er zijn stilaan weinig decors waarin we deze avonturier nog niét hebben gezien. Tweede adrenalinestoot was 'Kamp Waes', dat ons een inkijk geeft in wat doorgaans gecamoufleerd blijft. Wij in de luie zetel met borrelnootjes, de deelnemers bengelend aan een touw. Zij liever dan wij. En hij, hij had graag meegedaan, maar met zijn 51 jaar misschien toch net iets te oud. "Ik heb er lang op moeten wachten", knipoogde hij in uw krant, "maar ik denk dat ik eindelijk een soort maturiteit heb bereikt." Niet álles wordt beter, met ouder worden. Maar het merk 'Waes' rijpt rustig verder. (NV)

