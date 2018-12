Beter laat dan nooit: drie kerstbomen op 't Zand 20 december 2018

00u00 0

Minder dan een week voor Kerstmis is er dan toch een beetje kerstsfeer op 't Zand, het grootste plein van Brugge. De Groendienst heeft er gisteren drie kerstbomen in houten bakken geplaatst. Dat gebeurde op vraag van de handelaars van 't Zand, die vonden dat het plein wat sfeervoller kon. "We wilden gerust een geste doen voor de horeca-uitbaters", zegt schepen van Groen Philip Pierins (sp.a). "Voorwaarde was dat de nieuwe ondergrond van het plein niet beschadigd zou worden. De Groendienst heeft daar nauwlettend rekening mee gehouden." De versiering in de bomen is geregeld door het kabinet van schepen van Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V). De stad raadt de handelaars aan om vanaf volgend jaar tijdig een aanvraag in te dienen voor kerstversiering op het plein. (BHT)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN