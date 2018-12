Beter het buikgevoel volgen 38 Jeroen Meus 24 december 2018

"Ik ben niet bang om op mijn gezicht te gaan." We willen ze niet te eten geven, de BV's die een loopje met de waarheid nemen wanneer ze die zin uitspreken. Jeroen Meus (40) meende het echt toen hij het eerder dit jaar in deze krant zei. Hij twijfelde even, maar durfde zijn nek uit te steken om Bart De Pauw op te volgen als quizmaster van 'Twee tot de zesde macht'. Alsof de spanning van die opnames in het najaar nog niet volstond, ging zijn 'haute dog'-keten Würst ook nog eens failliet. "Ik heb een fout gemaakt. Een gigantische. En ik sla daar mea culpa voor", biechtte hij in 'De Tijd'. De CEO had zijn plannen voor zaken in Gent en Antwerpen ontvouwd. Meus' buikgevoel zei 'neen', maar toch ging hij akkoord. Nu dan maar weer volle focus op het buikgevoel - dat van hemzelf, maar ook nog steeds dat van u. (BHL)

