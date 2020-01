Exclusief voor abonnees Betelgeuze kan 'elk moment' voor vuurwerk zorgen 11 januari 2020

Doet-ie het of doet-ie het niet? Dat is de vraag die je je kunt stellen bij Betelgeuze, de reuzenster in het sterrenbeeld Orion die volgens wetenschappers op het punt staat om te ontploffen. Astronomen stelden vast dat de ster al enkele maanden maar half zo helder als normaal is. De helderheid van Betelgeuze varieert wel vaker, maar nooit eerder werd zo'n groot verschil in korte tijd waargenomen. Ze vermoeden dan ook dat de oranjerode ster op het punt staat te ontploffen en een zogeheten supernova te worden. Dat verschijnsel zou wekenlang even fel als de volle maan aan de hemel te zien zijn.

