Betaalt Standard 15 miljoen voor Vanheusden? 14 juni 2019

00u00 0

Het is Standard menens om Zinho Vanheusden langer aan zich te binden. Italiaanse media schreven gisteren dat de Rouches liefst 25 miljoen euro zouden betalen aan moederclub Inter voor de verdediger. Een prijs die de Luikenaars niet zullen betalen - het bedrag schommelt rond de 15 miljoen. Ze hebben trouwens nog 30% van de transferrechten van Vanheusden in handen. Wel zijn Vanheusden én Standard een verlengd verblijf genegen. Meer dan, zelfs. Een koop behoort tot de mogelijkheden. Al is het maar omdat Inter voor 30 juni 45 miljoen euro nodig heeft om aan de regels van de Financial Fair Play te voldoen. Een akkoord is er nog lang niet, de onderhandelingen zijn aan de gang. Voorwaarde voor de Italianen is dat er een terugkoopclausule in de deal wordt opgenomen. Hun geloof in de verdediger is groot. Standard zou ook Xian Emmers willen huren van Inter. Die deal zou losstaan van Vanheusden. (FDZ/SJH)

