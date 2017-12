Betaalrecord na 1 dag al verbroken 9.213.422 transacties 00u00 0

En of we nog op het nippertje op jacht gingen naar kerstcadeautjes. Dat blijkt uit de cijfers van betaalnetwerkbeheerder Worldline. "Zowel vrijdag als zaterdag is er een nieuw record gevestigd wat het aantal elektronische betalingen betreft", klinkt het bij Worldline. "Vrijdag werd dat op meer dan 8,7 miljoen gezet, maar dat record hield slechts één dag stand. Op zaterdag betaalde de Belg 9.213.422 keer elektronisch. Het record van de meeste betalingen op hetzelfde moment blijft wel op vrijdag liggen, want die dag registreerden we maar liefst 17.913 transacties om 11.26 uur." Redenen voor de nieuwe records: een stijging in het aantal aankopen op het internet, het feit dat ook kleinere bedragen steeds vaker elektronisch betaald worden en het aantal betalingen per smartphone dat verviervoudigde sinds begin dit jaar.

