Betaalbare kunst in Brussel

Affordable Art Fair begon in 1999 als een klein event in Londen en is in heel wat landen uitgegroeid tot een internationale vaste afspraak voor hedendaagse kunstliefhebbers. Het is ook de ideale gelegenheid voor niet-kenners om te leren hoe ze kunst in huis kunnen integreren. De beurs in Tour & Taxis verwacht dit weekend meer dan 15.000 bezoekers. Bijna honderd Belgische en buitenlandse galerijen stellen er hun aanbod voor. Tickets: 12 euro.

