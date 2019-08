Exclusief voor abonnees Bestverkochte boek van 2019 dateert uit 1973 20 augustus 2019

00u00 0

In de eerste helft van dit jaar zijn in Vlaanderen 5,77 miljoen boeken verkocht, zo meldt Boek.be. Opvallend: de bestverkochte titel is de jeugdklassieker 'Kruistocht in spijkerbroek' van Thea Beckman. Het werk uit 1973 lag in februari voor amper 2,5 euro in de rekken. De top drie wordt vervolledigd door 'De Bourgondiërs' van Bart Van Loo en een stripalbum van De Kiekeboes ('Niet van gisteren'). Het succesvolste kookboek is van de Israëlisch-Britse kok Yotam Ottolenghi ('Simpel'). In vergelijking met dezelfde periode in 2018 werden iets minder boeken verkocht (-4,8%), maar de omzet steeg tot 81,1 miljoen euro (+1%). Vooral fictie doet het goed, met een omzetstijging van 4,1%. (IDV)